Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 101 рубль
Курс доллара на Московской бирже превышал 101 рубль впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
По данным на 11:11 мск, доллар рос на 1,59%, до 101,01 рубля.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT спрогнозировал стабилизацию курса рубля в течение месяца.
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