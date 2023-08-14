Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 101 рубль

Курс доллара на Московской бирже превышал 101 рубль впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным на 11:11 мск, доллар рос на 1,59%, до 101,01 рубля.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT спрогнозировал стабилизацию курса рубля в течение месяца.