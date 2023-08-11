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На столичном заводе создали многофункциональный станок для алмазного шлифования

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Московское предприятие представило новый многофункциональный станок для алмазного шлифования твёрдосплавных режущих пластин.
На столичном заводе создали многофункциональный станок для алмазного шлифования
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Разработка принадлежит заводу «Шлифовальные станки», который входит в холдинг «СТАН».

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, станок шлифует пластины, которые потом используются в качестве сменных элементов в токарных, фрезерных и сверлильных станках.

Использование таких пластин в металлообработке позволяет значительно уменьшить издержки производства, уточнил он.

Ранее сообщалось, что на выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.

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