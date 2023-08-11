На столичном заводе создали многофункциональный станок для алмазного шлифования
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Об этом сообщает НСН.
Разработка принадлежит заводу «Шлифовальные станки», который входит в холдинг «СТАН».
По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, станок шлифует пластины, которые потом используются в качестве сменных элементов в токарных, фрезерных и сверлильных станках.
Использование таких пластин в металлообработке позволяет значительно уменьшить издержки производства, уточнил он.
Ранее сообщалось, что на выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.