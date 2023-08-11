На столичном заводе создали многофункциональный станок для алмазного шлифования

Московское предприятие представило новый многофункциональный станок для алмазного шлифования твёрдосплавных режущих пластин.

Об этом сообщает НСН.

Разработка принадлежит заводу «Шлифовальные станки», который входит в холдинг «СТАН».

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, станок шлифует пластины, которые потом используются в качестве сменных элементов в токарных, фрезерных и сверлильных станках.

Использование таких пластин в металлообработке позволяет значительно уменьшить издержки производства, уточнил он.

Ранее сообщалось, что на выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.