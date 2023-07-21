На «Иннопроме» представили турбины, вырабатывающие электричество из отходов предприятия

На выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.

«У нас здесь не только «РОТЕК». Есть «РОТЕК», есть Уральский турбинный завод. Показываем мы много. Мы показываем новые турбины, предназначенные для распределённой промышленной генерации», — рассказал в беседе с радио «Комсомольская правда» председатель совета директоров АО «РОТЕК» Михаил Лившиц.

По его словам, распределённая генерация — это генерация, которая либо находится в несетевой зоне, либо построена и функционирует в периметре предприятия.

«Мы делаем блоки, которые позволяют производить электроэнергию прямо на месте», — пояснил Лившиц.

Он отметил, что обычно предприятие платит за захоронение отходов или выбрасывает в атмосферу тепло.

«То, что мы делаем, мы позволяем и то, и другое пустить обратно в энергетику. При этом, учитывая, что мы производим электроэнергию непосредственно в месте её потребления, мы ещё избегаем сетевых потерь», — добавил Лившиц.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край будет развивать связи в промышленной сфере с Омской областью и Москвой. Соответствующие соглашения подписаны на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.