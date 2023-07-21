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На «Иннопроме» представили турбины, вырабатывающие электричество из отходов предприятия

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На выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.
На «Иннопроме» представили турбины, вырабатывающие электричество из отходов предприятия
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«У нас здесь не только «РОТЕК». Есть «РОТЕК», есть Уральский турбинный завод. Показываем мы много. Мы показываем новые турбины, предназначенные для распределённой промышленной генерации», — рассказал в беседе с радио «Комсомольская правда» председатель совета директоров АО «РОТЕК» Михаил Лившиц.

По его словам, распределённая генерация — это генерация, которая либо находится в несетевой зоне, либо построена и функционирует в периметре предприятия.

«Мы делаем блоки, которые позволяют производить электроэнергию прямо на месте», — пояснил Лившиц.

Он отметил, что обычно предприятие платит за захоронение отходов или выбрасывает в атмосферу тепло.

«То, что мы делаем, мы позволяем и то, и другое пустить обратно в энергетику. При этом, учитывая, что мы производим электроэнергию непосредственно в месте её потребления, мы ещё избегаем сетевых потерь», — добавил Лившиц.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край будет развивать связи в промышленной сфере с Омской областью и Москвой. Соответствующие соглашения подписаны на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

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