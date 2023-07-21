На «Иннопроме» представили турбины, вырабатывающие электричество из отходов предприятия
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«У нас здесь не только «РОТЕК». Есть «РОТЕК», есть Уральский турбинный завод. Показываем мы много. Мы показываем новые турбины, предназначенные для распределённой промышленной генерации», — рассказал в беседе с радио «Комсомольская правда» председатель совета директоров АО «РОТЕК» Михаил Лившиц.
По его словам, распределённая генерация — это генерация, которая либо находится в несетевой зоне, либо построена и функционирует в периметре предприятия.
«Мы делаем блоки, которые позволяют производить электроэнергию прямо на месте», — пояснил Лившиц.
Он отметил, что обычно предприятие платит за захоронение отходов или выбрасывает в атмосферу тепло.
«То, что мы делаем, мы позволяем и то, и другое пустить обратно в энергетику. При этом, учитывая, что мы производим электроэнергию непосредственно в месте её потребления, мы ещё избегаем сетевых потерь», — добавил Лившиц.
Ранее сообщалось, что Ставропольский край будет развивать связи в промышленной сфере с Омской областью и Москвой. Соответствующие соглашения подписаны на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.