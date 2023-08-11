ЦБ России планирует вернуть ключевую ставку в долгосрочный диапазон в 5,5—6,5% к 2026 году

В Центробанке России намерены вернуть ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон в 5,5—6,5% к 2026 году.

Об этом говорится в докладе на сайте российского финансового регулятора.

«В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 7,9—8,3% годовых в 2023 году; 8,5—9,5% в 2024 году; 6,5—8,5% в 2025 году. К 2026 году Банк России вернёт ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон, который он оценивает в 5,5—6,5% годовых», — говорится в документе.

Ранее в российском Центробанке заявили, что трансформация экономики России продолжится, в 2026 году ВВП вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5—2,5%.