ЦБ в условиях плавающего курса рубля может проводить операции на валютном рынке в юанях

В условиях плавающего курса рубля ЦБ России может проводить операции на валютном рынке в юанях, следует из материалов регулятора.

Отмечается, что в условиях плавающего курса ЦБ может проводить операции на валютном рынке с целью поддержания финансовой стабильности.

«При этом, учитывая блокировку валютных счетов Банка России, данные операции проводятся в доступных валютах (юань)», — говорится в сообщении.

Ранее Центробанк России сообщал, что реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в январе — июне снизился на 20,3%.