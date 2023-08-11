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ЦБ в условиях плавающего курса рубля может проводить операции на валютном рынке в юанях

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В условиях плавающего курса рубля ЦБ России может проводить операции на валютном рынке в юанях, следует из материалов регулятора.
ЦБ в условиях плавающего курса рубля может проводить операции на валютном рынке в юанях
  • РИА Новости

Отмечается, что в условиях плавающего курса ЦБ может проводить операции на валютном рынке с целью поддержания финансовой стабильности.

«При этом, учитывая блокировку валютных счетов Банка России, данные операции проводятся в доступных валютах (юань)», — говорится в сообщении.

Ранее Центробанк России сообщал, что реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в январе — июне снизился на 20,3%.

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