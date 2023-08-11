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Аналитик Мильчакова: на следующей неделе курс доллара может быть в районе 95,5—99 рублей

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Анастасия Белоусова
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT дала прогноз по курсу доллара.
Аналитик Мильчакова: на следующей неделе курс доллара может быть в районе 95,5—99 рублей
  • РИА Новости

По её словам, рубль с начала августа по отношению к доллару рухнул на 6%, несмотря на одновременный рост цены нефти на 2%.

Мильчакова считает, что рынок вывели из равновесия сообщения ЦБ России и Минфина о возобновлении покупок юаней в бюджет и ФНБ с 6 августа.

«После того как рубль на этих сообщениях рухнул, а доллар 9 августа начал штурмовать отметки в 98—99 рублей, Центробанк заявил, что отказывается от покупок валюты как минимум до конца текущего года. Это позволило рублю прекратить обвал и даже немного восстановиться», — отметила она.

Эксперт также подчеркнула, что на следующей неделе рубль, скорее всего, будет весьма чувствителен к заявлениям властей относительно возможных покупок или продаж валюты.

«Также в понедельник рубль может отреагировать на выходящие поздно вечером 11 августа данные о динамике ВВП России за II квартал 2023 года... У августа есть репутация рокового месяца для рубля и российской экономики. На следующей неделе можно ожидать курс доллара в 95,5—99 рублей», — добавила она.

Ранее Центробанк России сообщал, что реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в январе — июне снизился на 20,3%.

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