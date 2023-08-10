Аналитик Юшков объяснил рост цены нефти Brent накопленным эффектом уменьшения предложения

Эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал данные о том, что цена фьючерса нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $88 за баррель впервые с 27 января текущего года.

«Здесь сказывается накопленный эффект уменьшения предложения. Мы видим, что Саудовская Аравия и Россия и в августе, и в сентябре сохранят низкий объём добычи и экспорта. Саудиты в июле добровольно снизили добычу на 1 млн баррелей в сутки, а потом продлили это сокращение на август и сентябрь. Мы же уменьшаем экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки, по крайней мере заявляем об этом, в августе и продолжим снижать его на 300 тыс. баррелей в сентябре», — отметил Юшков.

В условиях, когда на мировом рынке сохраняется пониженный объём предложения, глобальный спрос продолжает возрастать, пояснил собеседник RT.

«Мы видим, что всё больше и больше растёт потребление топлива в Китае, начинает стабилизироваться экономика США и ЕС, и это порождает позитивные ожидания со стороны трейдеров. Они ожидают, что экономика начнёт уже в 2023 году восстанавливаться, по крайней мере американская, на Европу тоже с оптимизмом начинают смотреть, и это уже сейчас порождает повышенный спрос на фьючерсы и толкает цены вверх. Ну и плюс сказывается летний автомобильный сезон во всём северном полушарии, что в США, что в Европе, России, Азии, всё это повышает спрос на нефть, нефтепродукты, поэтому цена и поднялась», — заключил Юшков.

Ранее стало известно о том, что цена фьючерса нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $88 за баррель впервые с 27 января текущего года.