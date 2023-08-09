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«Ъ»: производитель «Май» предупредил о росте цен на кофе и чай в сентябре

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Производители чая и кофе в России могут повысить отпускные цены для ретейлеров с сентября на 6—9% в связи со «сложной ситуацией», пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо производителя «Май», которому принадлежат бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso.
«Ъ»: производитель «Май» предупредил о росте цен на кофе и чай в сентябре
  • Gettyimages.ru

В письме компания объясняет возможный рост цен высокой волатильностью курса рубля, из-за чего «резко выросли затраты на импорт сырья».

В документе также отмечается, что компания расценивает ситуацию «как сложную».

Производитель при этом отметил, что повышать цены будут плавно «во избежание резкого скачка».

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение после того, как руководство Института конъюнктуры аграрного рынка заявило о росте цен на гречку в сентябре.

Речь тогда шла о словах главы института Дмитрия Рылько, который, как писал «Коммерсантъ», отметил, что оптовая стоимость крупы «может достичь 45 тыс. рублей за тонну и даже превысить этот показатель».

Ведомство предупредило, что такие заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка.

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