В ЦБ России предупредили, что цифровые рубли нельзя купить в физическом виде
- РИА Новости
«Цифровая форма не предполагает никакой формы физической... Поэтому гражданам не надо ничего покупать (физические цифровые рубли. — RT), более того — даже пытаться искать их, а если им кто-то будет предлагать, то это явно мошенники и обман», — цитирует её ТАСС.
По словам Скоробогатовой, Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублём.
Ранее на заседании совета директоров Банка России был утверждён дизайн логотипа для национальной цифровой валюты — цифрового рубля.