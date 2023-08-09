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В ЦБ России предупредили, что цифровые рубли нельзя купить в физическом виде

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Цифровой рубль не предполагает физической формы, его нельзя физически купить, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
В ЦБ России предупредили, что цифровые рубли нельзя купить в физическом виде
  • РИА Новости

«Цифровая форма не предполагает никакой формы физической... Поэтому гражданам не надо ничего покупать (физические цифровые рубли. — RT), более того — даже пытаться искать их, а если им кто-то будет предлагать, то это явно мошенники и обман», — цитирует её ТАСС.

По словам Скоробогатовой, Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублём.

Ранее на заседании совета директоров Банка России был утверждён дизайн логотипа для национальной цифровой валюты — цифрового рубля.

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