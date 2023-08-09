В ЦБ России предупредили, что цифровые рубли нельзя купить в физическом виде

Цифровой рубль не предполагает физической формы, его нельзя физически купить, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«Цифровая форма не предполагает никакой формы физической... Поэтому гражданам не надо ничего покупать (физические цифровые рубли. — RT), более того — даже пытаться искать их, а если им кто-то будет предлагать, то это явно мошенники и обман», — цитирует её ТАСС.

По словам Скоробогатовой, Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублём.

Ранее на заседании совета директоров Банка России был утверждён дизайн логотипа для национальной цифровой валюты — цифрового рубля.