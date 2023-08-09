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Экономист Скрябин: ЕС может увеличить запасы газа на зиму с помощью газохранилищ Украины

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Европейский союз при помощи украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) может увеличить запасы голубого топлива на зиму на 10%, заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Экономист Скрябин: ЕС может увеличить запасы газа на зиму с помощью газохранилищ Украины
  • Legion-Media

Об этом Скрябин сказал в беседе с РИА Новости.

По данным Gas Infrastructure Europe, газохранилища Европы в данный момент заполнены на 87%, в то время как целевой уровень к 1 ноября составляет 90%.

По словам экономиста, в европейских хранилищах находится 94 млрд кубометров газа, а их полная вместимость составляет 107 млрд кубометров.

Как уточнил Скрябин, объём украинских газохранилищ равняется примерно 30 млрд кубометров.

«Насколько мы понимаем, речь идёт о потенциальном использовании ЕС до трети этого объёма, то есть о 10 млрд кубометров… Поэтому ЕС, используя ПХГ Украины, может теоретически увеличить запасы газа на 10%», — сказал он.

Ранее Bloomberg сообщал, что чиновники Евросоюза для предотвращения зимнего энергетического кризиса рассматривают возможность хранения газа в подземных хранилищах Украины, которые находятся рядом с польской границей и вмещают до 17 млрд куб. м.

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