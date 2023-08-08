В ЦБ заявили о более чем 20 попытках влияния на цены акций через Telegram-каналы

Банк России подготовил обзор рисков финансовых рынков, в котором говорится, что в 2022 году и начале нынешнего года было зафиксировано более 20 случаев воздействия на стоимость акций российских компаний через Telegram-каналы.

Как говорится в обзоре, ЦБ отмечает рост влияния инфлюенсеров на возросшее число розничных инвесторов. В частности, наблюдается рост влияния, оказываемого платформами инфлюенсеров, где количество подписчиков достигает нескольких миллионов. Сейчас одной из популярных платформ является Telegram.

В результате складывается тенденция к тому, что блогеры оказывают влияние на финансовые решения значительного числа инвесторов, но не несут ответственности за свои советы и результаты читателей. Это повышает вероятность принятия необдуманных и однотипных решений и при этом снижает мотивацию частных инвесторов к развитию собственных навыков анализа рыночной и корпоративной информации.

Отмечается, что блогеры своими публикациями в Telegram могут приводить к необоснованным сделкам со стороны частных инвесторов, конечными выгодоприобретателями по которым являются сами авторы каналов или связанные с ними лица.

«Аудитория Telegram-каналов по инвестированию и финансам существенно меньше, чем у инфлюенсеров, однако отмечены случаи манипулирования через них акциями компаний второго и третьего эшелонов с малой капитализацией. В частности, в 2022 году Банк России выявил факты манипулирования с использованием телеграм-каналов ценами акций ПАО «Россети Юг», ПАО «ГИТ», ПАО «Пермэнергосбыт» и ПАО «Саратовэнерго», — говорится в документе.

Уточняется, что только за два месяца 2023 года — январь и февраль — было предпринято восемь попыток воздействовать на цены акций, приводит ЦБ в отчёте данные Московской биржи. В 2022 году было всего 13 таких попыток.

Ранее руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «Сбер Страхование жизни» Сергей Рогов поделился направлениями для инвестирования после повышения ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) России.