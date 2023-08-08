Еврокомиссия: использование ЕС газохранилищ на Украине «укрепит энергобезопасность» союза

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил в соцсетях, что западные компании используют газохранилища на Украине для хранения своего газа, этот шаг «укрепит энергобезопасность Европы».

«Я приветствую тот факт, что европейские газовые трейдеры всё больше используют мощности по хранению газа на Украине, это укрепит энергобезопасность Европы», — цитирует его РИА Новости.

По заявлению Шефчовича, подобного удалось добиться благодаря активному диалогу «между трейдерами и сотрудничеству ЕС — Украина».

Ранее Bloomberg сообщал, что чиновники Евросоюза для предотвращения зимнего энергетического кризиса рассматривают возможность хранения газа в подземных хранилищах Украины, которые находятся рядом с польской границей и вмещают до 17 млрд куб. м.