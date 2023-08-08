Узнать больше

Еврокомиссия: использование ЕС газохранилищ на Украине «укрепит энергобезопасность» союза

Короткая ссылка
Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил в соцсетях, что западные компании используют газохранилища на Украине для хранения своего газа, этот шаг «укрепит энергобезопасность Европы».
Еврокомиссия: использование ЕС газохранилищ на Украине «укрепит энергобезопасность» союза
  • Gettyimages.ru
  • © Carlos Aguirre

«Я приветствую тот факт, что европейские газовые трейдеры всё больше используют мощности по хранению газа на Украине, это укрепит энергобезопасность Европы», — цитирует его РИА Новости.

По заявлению Шефчовича, подобного удалось добиться благодаря активному диалогу «между трейдерами и сотрудничеству ЕС — Украина».

Ранее Bloomberg сообщал, что чиновники Евросоюза для предотвращения зимнего энергетического кризиса рассматривают возможность хранения газа в подземных хранилищах Украины, которые находятся рядом с польской границей и вмещают до 17 млрд куб. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить