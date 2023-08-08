Еврокомиссия: использование ЕС газохранилищ на Украине «укрепит энергобезопасность» союза
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«Я приветствую тот факт, что европейские газовые трейдеры всё больше используют мощности по хранению газа на Украине, это укрепит энергобезопасность Европы», — цитирует его РИА Новости.
По заявлению Шефчовича, подобного удалось добиться благодаря активному диалогу «между трейдерами и сотрудничеству ЕС — Украина».
Ранее Bloomberg сообщал, что чиновники Евросоюза для предотвращения зимнего энергетического кризиса рассматривают возможность хранения газа в подземных хранилищах Украины, которые находятся рядом с польской границей и вмещают до 17 млрд куб. м.