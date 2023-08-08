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Минфин России: дефицит бюджета в январе — июле предварительно составил 2,81 трлн рублей

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Министерство финансов России опубликовало сообщение, в котором говорится, что дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке, в январе — июле 2023 года составил 2,81 трлн рублей.
Минфин России: дефицит бюджета в январе — июле предварительно составил 2,81 трлн рублей
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Как говорится на сайте ведомства, согласно предварительной оценке, объём доходов федерального бюджета в январе — июле 2023 года составил 14,525 трлн руб., что на 7,9% меньше объёма поступления средств за такой же период 2022 года.

Вместе с этим объём расходов российского бюджета за данный период предварительно составил 17,341 трлн руб., что на 14% больше, чем годом ранее.

В результате получается, что дефицит бюджета достиг 2,81 трлн руб.

При этом ведомство подчёркивает, что в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика.

Ранее Министерство здравоохранения России поддержало увеличение акцизов на табачную продукцию, цена которой превышает 200 рублей.

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