Минфин России: дефицит бюджета в январе — июле предварительно составил 2,81 трлн рублей

Министерство финансов России опубликовало сообщение, в котором говорится, что дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке, в январе — июле 2023 года составил 2,81 трлн рублей.

Как говорится на сайте ведомства, согласно предварительной оценке, объём доходов федерального бюджета в январе — июле 2023 года составил 14,525 трлн руб., что на 7,9% меньше объёма поступления средств за такой же период 2022 года.

Вместе с этим объём расходов российского бюджета за данный период предварительно составил 17,341 трлн руб., что на 14% больше, чем годом ранее.

В результате получается, что дефицит бюджета достиг 2,81 трлн руб.

При этом ведомство подчёркивает, что в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика.

Ранее Министерство здравоохранения России поддержало увеличение акцизов на табачную продукцию, цена которой превышает 200 рублей.