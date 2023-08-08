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Экономист Зубец высказался о повышении ипотечных ставок в России

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Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец прокомментировал информацию о том, что в России повысились ставки по ипотеке.
Экономист Зубец высказался о повышении ипотечных ставок в России
  • РИА Новости

«С моей точки зрения, верхний предел, когда есть смысл брать ипотеку, это 5—7% годовых. А всё, что выше, просто посчитайте: человек покупает одну квартиру для себя, а вторую квартиру — для банка», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт, в частности, отметил, что ипотеку под 11—12% годовых можно брать в том случае, если «человеку деваться некуда».

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по базовым программам ипотеки на 0,8 п. п. — теперь минимальная ставка составит 11,7%.

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