Инвестор Сидоров допустил скачок цен на зерно после взрыва в турецком порту

Фёдор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования», рассказал в беседе с RT о том, как взрыв в турецком порту Дериндже может отразиться на ценах на зерно в мире.

«Соглашусь с тем, что случай в турецком порту Дериндже может спровоцировать скачок цен на зерно. Конечно, те 15 тыс. т, которые сгорели непосредственно в результате взрыва, — это капля в море. Но гораздо важнее другое. По официальной версии, произошёл взрыв зерновой пыли — что действительно вполне вероятно. Подобные случаи на элеваторах и зернохранилищах случались. Однако на фоне украинского конфликта это может спровоцировать панические настроения на рынке — игроки могут увидеть в этом силовой след и взвинтят цены из-за дополнительных рисков», — объяснил собеседник RT.

Плюс, по его словам, этот инцидент нанёс вред инфраструктуре, а Турция сейчас — важный хаб для поставок зерна.

«В частности, через неё идёт российский зерновой экспорт. И эта ситуация вполне может временно нарушить цепочки поставок — а уже это, в свою очередь, повлияет на мировые цены. Плюс на рынке зерна уже и так высокая волатильность цен из-за ситуации вокруг Украины, что также не лучшим образом влияет на настроения игроков», — заключил Сидоров.

Ранее стало известно, что при взрыве в районе порта Дериндже в Турции пострадали 12 человек.

Предварительно считается, что причиной происшествия стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно.

В результате взрыва было повреждено 20% запасов продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва.