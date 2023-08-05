Решетников: ВВП России по итогам года вырастет более чем на 2%

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что российский ВВП по итогам года вырастет более чем на 2%.

Об этом сообщает ТАСС.

«Она (экономика России. — RT) точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождём конкретных цифр», — сказал министр.

По его словам, ведомство в настоящий момент находится в стадии формировании прогноза.

«Поэтому всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет... Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, все прокомментируем», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в этом году может перекрыть прошлогоднее снижение.

21 июля ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 1,5—2,5%.