Компания Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке онлайн-кошельков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Информационные вбросы о массовой и беспричинной блокировке «Qiwi-кошельков» не соответствуют действительности», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что ранее пользователи пожаловались в сообществе Qiwi во «ВКонтакте» на блокировку счетов.

Ранее «Киви банк» заявил о временном и частичном ограничении вывода средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за претензий ЦБ России к отчётности и ведению документации.

Также сообщалось, что банк «Открытие» вышел из состава акционеров Qiwi.