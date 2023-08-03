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Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке онлайн-кошельков

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Компания Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке онлайн-кошельков.
Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке онлайн-кошельков
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Информационные вбросы о массовой и беспричинной блокировке «Qiwi-кошельков» не соответствуют действительности», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что ранее пользователи пожаловались в сообществе Qiwi во «ВКонтакте» на блокировку счетов.

Ранее «Киви банк» заявил о временном и частичном ограничении вывода средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за претензий ЦБ России к отчётности и ведению документации.

Также сообщалось, что банк «Открытие» вышел из состава акционеров Qiwi.

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