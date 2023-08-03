Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке онлайн-кошельков
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Информационные вбросы о массовой и беспричинной блокировке «Qiwi-кошельков» не соответствуют действительности», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что ранее пользователи пожаловались в сообществе Qiwi во «ВКонтакте» на блокировку счетов.
Ранее «Киви банк» заявил о временном и частичном ограничении вывода средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за претензий ЦБ России к отчётности и ведению документации.
Также сообщалось, что банк «Открытие» вышел из состава акционеров Qiwi.