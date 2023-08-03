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Производитель Jacobs и Moccona прекратит продажу иностранных брендов кофе на рынке России

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Производитель Jacobs, Tassimo и Moccona прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца года.

Об этом говорится в финансовом отчёте JDE Peet's за первое полугодие 2023 года.

Отмечается, что за этот период из-за ребрендинга Jacobs в России компания понесла убытки в размере €185 млн (около 18 млрд рублей).

При этом гендиректор компании уверяет, что JDE не собирается полностью уходить из России.

Ранее сообщалось, что владелец магазинов IKEA и ТЦ «Мега» шведская Ingka Centres продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк» в Подмосковье.

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