Малый бизнес привлёк при поручительстве НГС 527 млрд рублей за первое полугодие
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Об этом сообщают «Известия».
Это превышение показателя, установленного за аналогичный период 2022-го, на 225,1 млрд рублей (+74,6%).
Больше всего получили микропредприятия — 250,3 млрд рублей. На долю малого бизнеса пришлось 205,7 млрд рублей, среднего — 71 млрд рублей.
В Корпорации МСП уточнили, что в отраслевом разрезе лидерами по объёму полученной финансовой поддержки стали обрабатывающие производства (130,8 млрд), транспортировка и хранение (51 млрд), сельское хозяйство (30,2 млрд рублей).
Прирост зафиксирован в таких сферах, как обрабатывающее производство, строительство, торговля, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит.
Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал изменения в предоставлении кредитных каникул — право на них станет бессрочным.