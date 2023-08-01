Малый бизнес привлёк при поручительстве НГС 527 млрд рублей за первое полугодие

По данным Корпорации МСП (оператор НГС), малый и средний бизнес в России привлёк с использованием поручительства Национальной гарантийной системы 527 млрд рублей кредитных средств в период с января по июнь 2023 года.

Об этом сообщают «Известия».

Это превышение показателя, установленного за аналогичный период 2022-го, на 225,1 млрд рублей (+74,6%).

Больше всего получили микропредприятия — 250,3 млрд рублей. На долю малого бизнеса пришлось 205,7 млрд рублей, среднего — 71 млрд рублей.

В Корпорации МСП уточнили, что в отраслевом разрезе лидерами по объёму полученной финансовой поддержки стали обрабатывающие производства (130,8 млрд), транспортировка и хранение (51 млрд), сельское хозяйство (30,2 млрд рублей).

Прирост зафиксирован в таких сферах, как обрабатывающее производство, строительство, торговля, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал изменения в предоставлении кредитных каникул — право на них станет бессрочным.