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ЦБ России спрогнозировал рост годовой инфляции в ближайшие месяцы

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Показатель годовой инфляции в ближайшие месяцы будет расти. Об этом говорится в новом выпуске доклада о денежно-кредитной политике Банка России.
ЦБ России спрогнозировал рост годовой инфляции в ближайшие месяцы
  • РИА Новости

Сообщается, что в II квартале текущего года годовая инфляция прошла локальный минимум и начала набирать обороты.

«В ближайшие месяцы, по мере снижения влияния эффекта базы, увеличение показателя годовой инфляции продолжится. Дополнительное влияние будет оказывать и повышение текущего темпа роста цен», — говорится в докладе.

Новый прогноз Центрального банка России гласит, что годовая инфляция в стране составит 5—6,5% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что торговый баланс является основным фактором ослабления курса рубля.

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