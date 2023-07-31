ЦБ России спрогнозировал рост годовой инфляции в ближайшие месяцы

Показатель годовой инфляции в ближайшие месяцы будет расти. Об этом говорится в новом выпуске доклада о денежно-кредитной политике Банка России.

Сообщается, что в II квартале текущего года годовая инфляция прошла локальный минимум и начала набирать обороты.

«В ближайшие месяцы, по мере снижения влияния эффекта базы, увеличение показателя годовой инфляции продолжится. Дополнительное влияние будет оказывать и повышение текущего темпа роста цен», — говорится в докладе.

Новый прогноз Центрального банка России гласит, что годовая инфляция в стране составит 5—6,5% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что торговый баланс является основным фактором ослабления курса рубля.