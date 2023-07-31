Экономист Гинько высказался о динамике курса доллара

Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько прокомментировал динамику курса доллара.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что в настоящее время менее 15% внешних торговых операций России обслуживаются в долларах США, то есть 85% международного торгового оборота не связано с этой валютой.

«Курс доллара уже реально ни на что не влияет», — сказал эксперт.

По его словам, если полностью отказаться от доллара, то даже небольшой спрос сможет вызвать рост курса, но это не будет иметь никакого отношения к реальной экономике.

Ранее стало известно, что курс доллара превысил 92 рубля.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что курс валюты не будет резко меняться в ближайшие месяцы.