Экономисты Масленников и Грызунова прокомментировали закон о НДФЛ 13—15% для удалёнщиков

Эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников и доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Грызунова в беседе с RT поделились мнением о законе по единой ставке НДФЛ для сотрудников на удалёнке, подписанном президентом Владимиром Путиным.

Так, по словам Масленникова, подписание этого закона может быть связано с тем, что достаточное число россиян выехало за рубеж. При этом многие из них не стали разрывать отношения со своими работодателями.

«Порой в России звучали предложения ввести ставку 30% для релокантов с тем, чтобы у них была мотивация вернуться в Россию. Однако были и контраргументы таким инициативам, ведь это могло «отрезать» определённую часть выехавших за рубеж россиян. Долгие дискуссии привели к тому, что ставка 13—15% сохраняется», — отметил экономист.

По его мнению, законодателям удалось найти компромисс, который уже сегодня показывает положительный эффект.

«Полагаю, что смысл этого закона заключается в отсутствии налоговой дискриминации», — резюмировал Масленников.

Наталья Грызунова, в свою очередь, напомнила, что как раньше, так и сейчас существует тенденция к снижению ставок НДФЛ и к расширению налоговой базы. Если буквально, то каждая предпринимательская инициатива по получению дополнительного дохода облагалась налогом, но по очень приемлемой ставке, отметила она.

К настоящему времени в России сформировались особые условия, экономика имеет тенденцию к развитию и росту.

«И ставка сейчас сокращается. Это делается для того, чтобы стимулировать покупательский спрос и предпринимательскую активность. Но самое главное — создать предпосылки для граждан России для увеличения их накоплений», — уточнила Грызунова.

Так, она напомнила, что россияне имеют право получать разные виды налоговых вычетов. После вступления в силу нового закона их возможности в этом плане значительно расширятся.

«В зависимости от того, насколько вы будете финансово активны, вы сможете очень существенно сократить свою налоговую базу и уплачиваемый налог. В данном случае нужно рассматривать именно не ставки налога, а возможности, которые вам предоставляют по возврату налога, — по расширению налоговых вычетов», — резюмировала собеседница RT.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для сотрудников на удалёнке на уровне 13—15%.

Согласно документу, с 1 января 2024 года с сотрудников, работающих в режиме удалёнки, будут взимать НДФЛ по базовой ставке 13%.

Если доходы сотрудников превышают 5 млн рублей в год, то ставка составит 15%. Новые правила распространяются и на фрилансеров. Для них норма вступит в силу с 2025 года.