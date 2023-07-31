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Аналитик Соболев не исключил дальнейшего роста доллара

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Анастасия Белоусова
Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в беседе с RT прокомментировал курс доллара, который на открытии торгов Мосбиржи превысил 92 рубля впервые с 7 июля.
Аналитик Соболев не исключил дальнейшего роста доллара
  • РИА Новости

По словам аналитика, причинами роста могли стать «слабый торговый баланс и небольшое количество валютной выручки, поступающей в страну».

«В начале месяца, после окончания налогового периода, рубль, как правило, слабеет. В начале августа, скорее всего, эта тенденция повторится. Так что продолжения роста доллара можно ждать. Доллар в августе может подняться до 94 рублей», — поделился он.

Соболев также отметил, что на этом уровне рост может приостановиться.

«Также стоит отметить, что этим летом россияне в большей степени склонны продавать валюту, чем покупать, так как спрос на отдых за границей в этом году ниже, чем в прошлые годы. Доллар в августе ждём в рамках 88—94 рублей», — добавил аналитик.

Ранее стало известно, что курс доллара превысил 92 рубля.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что курс валюты не будет резко меняться в ближайшие месяцы.

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