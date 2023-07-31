Аналитик Соболев не исключил дальнейшего роста доллара
- РИА Новости
По словам аналитика, причинами роста могли стать «слабый торговый баланс и небольшое количество валютной выручки, поступающей в страну».
«В начале месяца, после окончания налогового периода, рубль, как правило, слабеет. В начале августа, скорее всего, эта тенденция повторится. Так что продолжения роста доллара можно ждать. Доллар в августе может подняться до 94 рублей», — поделился он.
Соболев также отметил, что на этом уровне рост может приостановиться.
«Также стоит отметить, что этим летом россияне в большей степени склонны продавать валюту, чем покупать, так как спрос на отдых за границей в этом году ниже, чем в прошлые годы. Доллар в августе ждём в рамках 88—94 рублей», — добавил аналитик.
Ранее стало известно, что курс доллара превысил 92 рубля.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что курс валюты не будет резко меняться в ближайшие месяцы.