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Названы наиболее востребованные профессии сферы производства

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В рекрутинговой компании Get experts рассказали о дефиците кадров в сфере производства.
Названы наиболее востребованные профессии сферы производства
  • Gettyimages.ru

На данный момент число вакансий заметно превышает число соискателей, пишут «Известия».

По данным компании, во всех отраслях промышленности наблюдается существенная нехватка квалифицированных инженеров. Особо востребованы инженеры-технологи, растёт дефицит инженеров-конструкторов.

Также в сфере производства востребованы технологи по разработкам (R & D) (пищевая индустрия, производство косметики, бытовой химии, строительных материалов, упаковки), специалисты и руководители блока «Охрана труда», руководители направления промышленной безопасности на производстве, главные эксперты и руководители проектов по цифровизации производства.

Ранее, по сообщению НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие почти 6 тыс. соискателей и 150 крупнейших работодателей.

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