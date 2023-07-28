Шульгинов: приказ о повышении норматива продажи топлива на бирже регистрируется в Минюсте

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что российское ведомство уже подписало норматив об увеличении продажи бензина на бирже на 1 п. п., мера будет работать с сентября.

РИА Новости

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