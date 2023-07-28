Шульгинов: приказ о повышении норматива продажи топлива на бирже регистрируется в Минюсте
- РИА Новости
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Как он указал в кулуарах саммита Россия — Африка, соответствующий документ уже проходит регистрацию в Минюсте.
«Приказ мы подписали по увеличению норматива с сентября на бирже на 1 процентный пункт. Он (приказ) сейчас проходит регистрацию», — цитирует его ТАСС.
Ранее вице-премьер России Александр Новак поддержал инициативу, предложенную Федеральной антимонопольной службой (ФАС), об увеличении минимального объёма продаж бензина на бирже.