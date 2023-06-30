Новак поддержал идею ФАС об увеличении минимального объёма продаж бензина на бирже

Вице-премьер России Александр Новак поддержал инициативу, предложенную Федеральной антимонопольной службой (ФАС), об увеличении минимального объёма продаж бензина на бирже.

Об этом говорится на сайте российского правительства.

«Вице-премьер поддержал предложение ФАС об увеличении минимального объёма продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до 13%», — говорится в релизе.

Кроме того, Новак поручил обсудить варианты дальнейшего увеличения нормативов продаж бензина в России.

Ранее стало известно, что производство бензина в России постепенно стабилизируется на фоне завершения ремонтов на НПЗ.