Новак поддержал идею ФАС об увеличении минимального объёма продаж бензина на бирже
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского правительства.
«Вице-премьер поддержал предложение ФАС об увеличении минимального объёма продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до 13%», — говорится в релизе.
Кроме того, Новак поручил обсудить варианты дальнейшего увеличения нормативов продаж бензина в России.
Ранее стало известно, что производство бензина в России постепенно стабилизируется на фоне завершения ремонтов на НПЗ.