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Новак поддержал идею ФАС об увеличении минимального объёма продаж бензина на бирже

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Вице-премьер России Александр Новак поддержал инициативу, предложенную Федеральной антимонопольной службой (ФАС), об увеличении минимального объёма продаж бензина на бирже.
Новак поддержал идею ФАС об увеличении минимального объёма продаж бензина на бирже
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского правительства.

«Вице-премьер поддержал предложение ФАС об увеличении минимального объёма продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до 13%», — говорится в релизе.

Кроме того, Новак поручил обсудить варианты дальнейшего увеличения нормативов продаж бензина в России.

Ранее стало известно, что производство бензина в России постепенно стабилизируется на фоне завершения ремонтов на НПЗ.

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