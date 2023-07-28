OMV открыла месторождение, способное увеличить добычу газа в Австрии в 1,5 раза

Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила об открытии крупного месторождения газа в Австрии.

«Эксплуатируемая OMV скважина расположена в Нижней Австрии и после пяти месяцев работы была пробурена до конечной глубины — 5 тыс. м», — цитирует РИА Новости пресс-релиз компании.

По предварительной оценке, потенциальные извлекаемые ресурсы составляют около 48 ТВтч (28 млн баррелей нефтяного эквивалента). Ожидается, что в итоге после начала полной разработки месторождения OMV добыча природного газа на территории Австрии увеличится на 50%.

Ранее издание Financial Times писало, что Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину к концу следующего года, когда истечёт срок действия контракта Киева с «Газпромом».