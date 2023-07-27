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Собянин рассказал о программе грантов для реорганизации торговых центров

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город выделяет гранты бизнесменам для запуска новых образовательных и досуговых площадок в столичных торговых центрах.
Собянин рассказал о программе грантов для реорганизации торговых центров
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на личный блог мэра.

По словам Собянина, торговля уходит в онлайн формат, поэтому реорганизация торговых центров необходима для начала работы с социально ориентированными предприятиями.

«Торговые центры — место притяжения жителей, и если их снести, то там уже никогда ничего такого не будет, там поставят жилой дом в лучшем случае», — прокомментировал он.

Также Собянин рассказал о помощи властей Москвы в реорганизации ярмарок. По мнению мэра, московские рынки становятся брендом столицы.

Ранее сообщалось, что благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ) на проспекте Мира в Москве планируется возвести 170 тыс. кв. м общественных и деловых зданий: гостиницу до 60 тыс. кв. м, торговые и офисные комплексы, отделения банков, кафе и другое.

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