В Мещанском районе Москвы проведут реорганизацию по программе КРТ
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Благодаря КРТ на проспекте Мира планируется возвести 170 тыс. кв. м общественных и деловых зданий: гостиницу до 60 тыс. кв. м, торговые и офисные комплексы, отделения банков, кафе и другое.
Такая реорганизация может предоставить столице более 4,8 тыс. новых рабочих мест.
«Объём инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 23,4 млрд рублей», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ранее URA.RU сообщило, что депутаты «Единой России» подготовили законопроект об изъятии частных земельных участков под строительство трамвайных путей.