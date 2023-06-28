В Мещанском районе Москвы проведут реорганизацию по программе КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) проведут реорганизацию площадей Мещанского района Москвы.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Благодаря КРТ на проспекте Мира планируется возвести 170 тыс. кв. м общественных и деловых зданий: гостиницу до 60 тыс. кв. м, торговые и офисные комплексы, отделения банков, кафе и другое.

Такая реорганизация может предоставить столице более 4,8 тыс. новых рабочих мест.

«Объём инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 23,4 млрд рублей», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее URA.RU сообщило, что депутаты «Единой России» подготовили законопроект об изъятии частных земельных участков под строительство трамвайных путей.