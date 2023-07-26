Минэнерго: рост розничных цен на топливо в России к концу года будет близок к инфляции

Рост розничных цен на топливо в России может быть близок к инфляции к концу года.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает Минэнерго России.

Отмечается, что во время сезона повышенного спроса на топливо общая динамика изменения розничных цен может опережать темпы инфляции.

Между тем ожидается, что к концу текущего года изменения роста цен на АЗС будут близки уровню инфляции.

24 июля сообщалось, что Министерство энергетики России планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.

Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго ограничить число экспортёров бензина, а также поручил увеличить объёмы продажи топлива на внутреннем рынке.