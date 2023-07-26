Минэнерго: рост розничных цен на топливо в России к концу года будет близок к инфляции
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Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает Минэнерго России.
Отмечается, что во время сезона повышенного спроса на топливо общая динамика изменения розничных цен может опережать темпы инфляции.
Между тем ожидается, что к концу текущего года изменения роста цен на АЗС будут близки уровню инфляции.
24 июля сообщалось, что Министерство энергетики России планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.
Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго ограничить число экспортёров бензина, а также поручил увеличить объёмы продажи топлива на внутреннем рынке.