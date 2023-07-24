Узнать больше

Новак поддержал предложение Минэнерго ограничить число экспортёров бензина

Короткая ссылка
Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго ограничить число экспортёров бензина, а также поручил увеличить объёмы продажи топлива на внутреннем рынке.
Новак поддержал предложение Минэнерго ограничить число экспортёров бензина
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортёров бензина», — говорится в заявлении.

Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объёмов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики России планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.

Также Новак сообщал, что цены на бензин в России стабилизируются после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить