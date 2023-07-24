Новак поддержал предложение Минэнерго ограничить число экспортёров бензина
- РИА Новости
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«По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортёров бензина», — говорится в заявлении.
Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объёмов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов.
Ранее стало известно, что Министерство энергетики России планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.
Также Новак сообщал, что цены на бензин в России стабилизируются после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.