Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго ограничить число экспортёров бензина, а также поручил увеличить объёмы продажи топлива на внутреннем рынке.

«По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортёров бензина», — говорится в заявлении.

Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объёмов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики России планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.

Также Новак сообщал, что цены на бензин в России стабилизируются после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.