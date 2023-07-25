Путин заявил, что в России в настоящий момент безработица составляет 3,2%
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- © Alexander Kazakov/Kremlin Pool
«Безработица — мы тоже с вами хорошо это знаем — тоже снижается, сейчас она 3,2%. При этом реальные заработные впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами в апреле более чем на 10%», — сказал он.
Вместе с этим он подчеркнул, что это среднее значение, и в разных случаях по разным секторам, в разных регионах это «по-разному смотрится».
«Но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении», — добавил он.
Ранее Путин заявил об устойчивой работе российских компаний.