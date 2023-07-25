Путин заявил о сокращении дефицита федерального бюджета

Президент России Владимир Путин сообщил о сокращении дефицита федерального бюджета.

Он подчеркнул, что позитивная экономическая динамика — это залог устойчивости государственных финансов.

«Во втором квартале сократился дефицит федерального бюджета: он составил — если это не так, то [глава Минфина] Антон Германович [Силуанов] меня поправит, — 510 млрд рублей, а в целом за январь — июнь — 2,6 трлн рублей. Это 1,6% от ожидаемого ВВП за год. Напомню, что изначально при составлении бюджета прогнозировался дефицит в 2% ВВП», — указал глава государства.

Ранее Путин заявил, что рост ВВП России в этом году может перекрыть прошлогоднее снижение.

19 июля Силуанов спрогнозировал превышение плана по ненефтегазовым доходам России.