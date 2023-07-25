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Путин: инфляция в России сейчас умеренная

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Уровень инфляции в России сейчас умеренный, но есть риски ускорения, заявил российский президент Владимир Путин.

«Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса», — сказал он.

По словам главы государства, сейчас важно сохранить ценовую стабильность государственной экономики и сбалансировать спрос и предложение.

Путин добавил, что правительство должно способствовать расширению производства товаров и услуг.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что расходы российского бюджета в 2024 году превысят запланированные показатели.

Он также объяснил, почему страна не станет печатать необеспеченные деньги по примеру Соединённых Штатов и Европейского союза.

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