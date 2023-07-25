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Швейцарский банк Julius Baer закроет счета россиян до конца 2023 года

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Крупный швейцарский банк Julius Baer решил отказаться от обслуживания граждан России и закрыть все счета до 31 декабря 2023 года.
Швейцарский банк Julius Baer закроет счета россиян до конца 2023 года
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Эту информацию приводит Telegram-канал консалтинговой компании Main Partner Trust. Также об этом сообщил Forbes со ссылкой на копию письма с соответствующим уведомлением.

Сообщается, что банк отправил письма клиентам, которые постоянно живут в России, в которых уведомил о закрытии счетов.

Компания предупредила, что все карточки, а также кредитные договоры будут аннулированы.

Ранее российский банк «Тинькофф» заявил, что их карты UnionPay больше не будут работать за границей.

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