Швейцарский банк Julius Baer закроет счета россиян до конца 2023 года
- AFP
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Эту информацию приводит Telegram-канал консалтинговой компании Main Partner Trust. Также об этом сообщил Forbes со ссылкой на копию письма с соответствующим уведомлением.
Сообщается, что банк отправил письма клиентам, которые постоянно живут в России, в которых уведомил о закрытии счетов.
Компания предупредила, что все карточки, а также кредитные договоры будут аннулированы.
Ранее российский банк «Тинькофф» заявил, что их карты UnionPay больше не будут работать за границей.