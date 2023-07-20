В «Тинькофф» заявили, что их карты UnionPay перестанут работать за границей
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщает РИА Новости.
В связи с этим в банке рекомендовали пользователям карт, которые в настоящий момент находятся в других странах, снять наличные средства в ближайшее время,
«Карты перестанут работать 20 июля 2023 года», — цитирует заявление поддержки агентство.
В финансовом учреждении при этом подчеркнули, что на российской территории их можно использовать как обычно.
Ранее стало известно, что США и Канада ввели новые антироссийские санкции, под которые, в частности, попал и «Тинькофф».