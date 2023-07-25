Столичный производитель нарастил выпуск продукции из орехов на 25% в 2023 году
Об этом информирует НСН.
Овчинский отметил, что в 2023 году производитель планирует выпустить 200 тыс. единиц продукции — на 56% больше, чем в 2022-м.
Высокая динамика роста производства связана с расширением ассортимента компании.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о подготовленном им законопроекте, в рамках которого магазины могут обязать сообщать «честные цены» на продукты.