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Столичный производитель нарастил выпуск продукции из орехов на 25% в 2023 году

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Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что московский производитель «Амидис Групп» изготовил порядка 108 тыс. ореховых снеков в первом полугодии 2023 года. Это на 25% больше, чем годом ранее.
Столичный производитель нарастил выпуск продукции из орехов на 25% в 2023 году

Об этом информирует НСН.

Овчинский отметил, что в 2023 году производитель планирует выпустить 200 тыс. единиц продукции — на 56% больше, чем в 2022-м.

Высокая динамика роста производства связана с расширением ассортимента компании.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о подготовленном им законопроекте, в рамках которого магазины могут обязать сообщать «честные цены» на продукты.

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