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Минпромторг: доля российского оборудования в нефтегазовой отрасли в 2023 году превысит 65%

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Минпромторг России заявил, что доля российского оборудования в нефтегазовой отрасли страны в 2023 году превысит 65%.
Минпромторг: доля российского оборудования в нефтегазовой отрасли в 2023 году превысит 65%
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров провёл заседание координационного совета по промышленности на тему «Машиностроение для нефтегазовой отрасли».

Отмечается, что в ходе него было указано, что с 2014 года промышленные предприятия России уже создали порядка 140 видов импортозамещающей продукции.

«Вместе с ростом общего объёма рынка доля российского оборудования выросла с 43% до 62%. В 2023 году планируется преодолеть планку в 65%», — говорится в заявлении.

Ранее глава Минпромторга заявил о высокой загрузке российских судостроительных заводов.

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