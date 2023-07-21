Минпромторг: доля российского оборудования в нефтегазовой отрасли в 2023 году превысит 65%
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров провёл заседание координационного совета по промышленности на тему «Машиностроение для нефтегазовой отрасли».
Отмечается, что в ходе него было указано, что с 2014 года промышленные предприятия России уже создали порядка 140 видов импортозамещающей продукции.
«Вместе с ростом общего объёма рынка доля российского оборудования выросла с 43% до 62%. В 2023 году планируется преодолеть планку в 65%», — говорится в заявлении.
Ранее глава Минпромторга заявил о высокой загрузке российских судостроительных заводов.