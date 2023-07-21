Набиуллина: экономика России в целом достигла докризисного уровня

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что российская экономика в целом достигла докризисного уровня — за исключением нефтегазового сектора.

Она отметила, что нефтегазовый сектор продолжает испытывать негативное воздействие жёстких внешних санкций, однако остальные отрасли экономики справились с вызовами кризиса.

«В целом экономика достигла докризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жёсткие внешние санкции», — цитирует её РИА Новости.

Набиуллина также добавила, что структурные изменения в экономике России привели к значительной неоднородности по отдельным отраслям и регионам, то есть некоторые отрасли и регионы смогли восстановиться и достичь докризисного уровня, тогда как другие всё ещё сталкиваются с трудностями.

Ранее сообщалось, что руководство российского Центробанка подняло ключевую ставку до 8,5% годовых.