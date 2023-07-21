Набиуллина: экономика России в целом достигла докризисного уровня
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Она отметила, что нефтегазовый сектор продолжает испытывать негативное воздействие жёстких внешних санкций, однако остальные отрасли экономики справились с вызовами кризиса.
«В целом экономика достигла докризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жёсткие внешние санкции», — цитирует её РИА Новости.
Набиуллина также добавила, что структурные изменения в экономике России привели к значительной неоднородности по отдельным отраслям и регионам, то есть некоторые отрасли и регионы смогли восстановиться и достичь докризисного уровня, тогда как другие всё ещё сталкиваются с трудностями.
Ранее сообщалось, что руководство российского Центробанка подняло ключевую ставку до 8,5% годовых.