Аналитик Деев объяснил, как расшифровывается аббревиатура ESG

Руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев в беседе с RT рассказал о понятии ESG.

«Под ESG понимается совокупность характеристик управления компанией, при которых достигается вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем как самой компании в целом, так и отдельных её сотрудников. Вообще сама аббревиатура ESG расшифровывается как «экология, социальная политика и корпоративное управление» (англ., E — environment, S — social, G — governance)», — рассказал специалист.

Он добавил, что впервые сформулировал и ввёл этот термин в обращение бывший генсек ООН Кофи Аннан, предложив управленцам крупных мировых компаний включить эти принципы в свои стратегии, чтобы «бороться с глобальными изменениями климата».

По словам собеседника RT, явление стало популярным только в последние пару лет, «но уже закрепилось за рубежом».

В России принципы ESG менее распространены, чем за рубежом, «но их уже постепенно внедряют в бизнес».

«Главные темы ESG-повестки: снижение выбросов углекислого газа при добыче и переработке топлива, развитие новых источников энергии, переработка бытового и промышленного мусора, вопросы захоронения опасных отходов. А также озеленение городов, создание комфортной для жизни среды и постепенный переход к электротранспорту», — заключил Деев.

Ранее, как сообщало агентство ТАСС, лишь 8% россиян знают, что такое ESG и устойчивое развитие, и могут объяснить хотя бы один из этих терминов.

Согласно опросу, незнание терминологии не означает, что россиянам безразлична эта проблематика. Подавляющее число респондентов уверены, что компании должны быть ответственны в социальном (93%) и экологическом (91%) плане, а большинство опрошенных (76%) готовы чаще пользоваться товарами или услугами производителей, которые реализуют соответствующие инициативы.