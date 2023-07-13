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Депутат Делягин назвал неочевидные опции цифрового рубля

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал о важных функциях цифрового рубля.
Депутат Делягин назвал неочевидные опции цифрового рубля
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«Функция первая — цифровой рубль позволяет обходить санкции. Но Банк России отказывается от использования этой опции», — отметил эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вторая функция, которую может выполнять цифровой рубль, — это смарт-контракты, часть технологии блокчейна, в рамках которых может значительно снизиться коррупционная составляющая, подчеркнул экономист.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что цифровой рубль упростит процесс денежных переводов, а также рассказал, чем он отличается от обычного рубля.

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