Депутат Делягин назвал неочевидные опции цифрового рубля

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал о важных функциях цифрового рубля.

«Функция первая — цифровой рубль позволяет обходить санкции. Но Банк России отказывается от использования этой опции», — отметил эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вторая функция, которую может выполнять цифровой рубль, — это смарт-контракты, часть технологии блокчейна, в рамках которых может значительно снизиться коррупционная составляющая, подчеркнул экономист.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что цифровой рубль упростит процесс денежных переводов, а также рассказал, чем он отличается от обычного рубля.