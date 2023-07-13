Аналитик Антонов: цифровой рубль упростит процедуру банковских переводов

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что цифровой рубль упростит процесс денежных переводов, а также рассказал, чем он отличается от обычного рубля.

Введение цифрового рубля призвано упростить и ускорить процесс расчётов и переводов, обеспечить более удобные условия для граждан и поддержать развитие финансового рынка в России, объяснил специалист в разговоре с Life.ru.

Эксперт подчеркнул, что цифровой рубль — это средство для проведения платежей, а не инструмент сбережения или кредитования.

«Кредит по-прежнему можно будет получить в банке наличными или безналично. Проценты на цифровой рубль начисляться не будут. Также не будет начисляться кешбэк на операции с ним», — уточнил Антонов.

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