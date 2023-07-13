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Новак: компании самостоятельно будут решать, сокращать ли им ещё добычу нефти в августе

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что компании самостоятельно будут решать, сокращать ли им ещё добычу нефти в августе.
Новак: компании самостоятельно будут решать, сокращать ли им ещё добычу нефти в августе
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Компании будут самостоятельно решать, как они будут действовать: либо сократят экспорт, либо сократят добычу», — ответил он на вопрос, ведёт ли снижение экспорта российской стороной в августе на 500 тыс. б/с к сокращению добычи на ту же величину.

Новак добавил, что в целом задача России — уменьшить поставки на мировые рынки.

7 июля в Минэнерго России подтвердили сокращение поставок нефти на рынки на 500 тыс. баррелей в сутки в августе путём уменьшения экспорта.

В ведомстве добавили, что сокращение поставок будет идти в дополнение к ранее принятым обязательствам по добровольному снижению добычи.

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