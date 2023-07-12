Минэнерго: Россия и Мозамбик изучают сотрудничество в геологоразведке и добыче нефти и газа
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Об этом сказано в заявлении российского Минэнерго по итогам рабочей встречи замминистра энергетики России Сергея Мочальникова с послом Республики Мозамбик в России Жозе Матеушем Муарией Катупхой.
«Мы проводим оценку перспектив участия в совместных проектах с нефтегазовыми компаниями Мозамбика. Рассчитываем на продуктивный диалог в этом направлении», — сказал Мочальников.
Стороны также готовят соглашение о совместной проработке проектов в сфере гидроэнергетики, сообщили в ведомстве.
30 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров был в Мозамбике с официальным визитом.
Он заявил, что Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения.