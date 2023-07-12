Минэнерго: Россия и Мозамбик изучают сотрудничество в геологоразведке и добыче нефти и газа

Россия и Мозамбик изучают возможность сотрудничества в сфере геологоразведки и добычи нефти и газа.

Об этом сказано в заявлении российского Минэнерго по итогам рабочей встречи замминистра энергетики России Сергея Мочальникова с послом Республики Мозамбик в России Жозе Матеушем Муарией Катупхой.

«Мы проводим оценку перспектив участия в совместных проектах с нефтегазовыми компаниями Мозамбика. Рассчитываем на продуктивный диалог в этом направлении», — сказал Мочальников.

Стороны также готовят соглашение о совместной проработке проектов в сфере гидроэнергетики, сообщили в ведомстве.

30 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров был в Мозамбике с официальным визитом.

Он заявил, что Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения.