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Минэнерго: Россия и Мозамбик изучают сотрудничество в геологоразведке и добыче нефти и газа

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Россия и Мозамбик изучают возможность сотрудничества в сфере геологоразведки и добычи нефти и газа.
Минэнерго: Россия и Мозамбик изучают сотрудничество в геологоразведке и добыче нефти и газа
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Об этом сказано в заявлении российского Минэнерго по итогам рабочей встречи замминистра энергетики России Сергея Мочальникова с послом Республики Мозамбик в России Жозе Матеушем Муарией Катупхой.

«Мы проводим оценку перспектив участия в совместных проектах с нефтегазовыми компаниями Мозамбика. Рассчитываем на продуктивный диалог в этом направлении», — сказал Мочальников.

Стороны также готовят соглашение о совместной проработке проектов в сфере гидроэнергетики, сообщили в ведомстве.

30 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров был в Мозамбике с официальным визитом.

Он заявил, что Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения.

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