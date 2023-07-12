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В Татарстане отрасль производства испытывает кадровый голод

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В Республике Татарстан назвали отрасли, остро нуждающиеся в кадрах. Среди прочих в их число вошли производство, строительство и здравоохранение.
В Татарстане отрасль производства испытывает кадровый голод
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  • © svetikd

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Минтруд региона.

Ведомство отметило, что 7,2 тыс. специалистов не хватает в сфере производства, 3,1 тыс. — строительства и недвижимости, 1,8 тыс. — образования и науки, столько же в сфере здравоохранения.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области работодатели до 21 июля могут подать заявку на участие в отборе на получение субсидий за трудоустройство людей с инвалидностью.

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