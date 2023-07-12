Центробанк обяжет пользователей цифровых рублей пройти идентификацию в госсистеме
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Как отмечает регулятор на своём сайте, это ключевой нормативный акт для запуска цифрового рубля.
В него включены виды цифровых кошельков, приведён порядок их открытия и закрытия, а также перечень операций с цифровыми рублями.
«В проекте положения описывается механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей», — сказано в материале.
Ранее Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, предполагающий создание основы для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчётов с его помощью.
Эксперт финансовой платформы «Сравни» Максим Глазков рассказал в беседе с RT о преимуществах использования цифрового рубля.
Банк России планирует начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях в августе текущего года.