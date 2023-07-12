Центробанк обяжет пользователей цифровых рублей пройти идентификацию в госсистеме

Основные правила, по которым ЦБ, как оператор платформы цифрового рубля, будет взаимодействовать с её пользователями, опубликованы в проекте положения Центробанка.

Как отмечает регулятор на своём сайте, это ключевой нормативный акт для запуска цифрового рубля.

В него включены виды цифровых кошельков, приведён порядок их открытия и закрытия, а также перечень операций с цифровыми рублями.

«В проекте положения описывается механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей», — сказано в материале.

Ранее Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, предполагающий создание основы для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчётов с его помощью.

Эксперт финансовой платформы «Сравни» Максим Глазков рассказал в беседе с RT о преимуществах использования цифрового рубля.

Банк России планирует начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях в августе текущего года.