Экономист Гинько: курс доллара не окажет сильного влияния на стоимость бензина в России
- Gettyimages.ru
- © Tom Merton
«Ключевой здесь момент — это предложение, которое будет увеличиваться, а также объём спроса. Какого-то сильного всплеска цены бензина в рознице не будет», — сказал Гинько в разговоре с URA.RU.
Он отметил, что во втором полугодии Россия значительно увеличит производство нефтепродуктов: в июле — почти на 40%.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о том, что Минтруд намерен вдвое повысить уровень минимального размера оплаты труда к 2030 году.