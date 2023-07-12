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Экономист Гинько: курс доллара не окажет сильного влияния на стоимость бензина в России

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Эксперт РАНХиГС при президенте России, экономист Владислав Гинько выразил мнение, что в стране не произойдёт сильного роста цен на бензин из-за роста курса доллара.
Экономист Гинько: курс доллара не окажет сильного влияния на стоимость бензина в России
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Merton

«Ключевой здесь момент — это предложение, которое будет увеличиваться, а также объём спроса. Какого-то сильного всплеска цены бензина в рознице не будет», — сказал Гинько в разговоре с URA.RU.

Он отметил, что во втором полугодии Россия значительно увеличит производство нефтепродуктов: в июле — почти на 40%.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о том, что Минтруд намерен вдвое повысить уровень минимального размера оплаты труда к 2030 году.

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