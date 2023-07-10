Аналитик Чернов спрогнозировал увеличение спроса на золото

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что всё большее число стран начинает возвращать золото на родину после введения западными странами санкций в отношении России.

По мнению аналитика, возврат центральными банками золотого запаса на хранение в собственную страну напрямую на экономической ситуации в мире отразиться не должен.

«Однако созданный прецедент с российскими золотовалютными резервами вынуждает мировые ЦБ пересматривать свои стратегии по размещению и хранению ЗВР, а это, в свою очередь, приводит к снижению мирового спроса на американские доллары, евро и фунты стерлингов и увеличению спроса на золото. В долгосрочной перспективе такая тенденция приведёт к росту мировых цен на золото, особенно если учесть, что страны БРИКС планируют ввести собственную валюту, которая будет поддержана золотом», — считает он.

Чернов также считает, что эта тенденция может постепенно сместить «американский доллар с лидирующих позиций в распределении долей хранения ЗВР и увеличить долю золота в ЗВР мировых ЦБ».

Ранее стало известно, что страны начали возвращать свои золотые резервы на фоне санкций против России.