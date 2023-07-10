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Reuters: страны начали возвращать свои золотые резервы на фоне санкций против России

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Всё большее число стран начинает возвращать золото на родину после введения западными странами санкций в отношении России.
Reuters: страны начали возвращать свои золотые резервы на фоне санкций против России
  • Gettyimages.ru
  • © Hans-Peter Merten

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные опроса центральных банков и суверенных фондов от американской инвестиционной компании Invesco.

Отмечается, что к тому же геополитические опасения вместе с возможностями развивающихся рынков побуждают некоторые страны к постепенному отказу от доллара.

Кроме того, рост госдолга США представляется 7% респондентов негативным фактором для устойчивости мировой резервной валюты.

Согласно итогам опроса, геополитическая напряжённость была признана самым большим риском следующего десятилетия.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Китая за последние месяцы увеличил золотые резервы и сократил запасы американских облигаций.

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