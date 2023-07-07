Зампред ЦБ Скоробогатова призвала Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор ждёт от Сбербанка отмены комиссий за переводы в другие кредитные организации.

«Мы очень ждём на «Финополисе» мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка», — передаёт её слова РИА Новости.

В ответ на её слова зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царёв заявил, что у всех есть комиссии, поэтому Сбер не планирует принимать решений по данному вопросу «в отрыве от других участников рынка».

«Комиссий нет у всех, это правда. Я сама клиент пяти банков, есть с чем сравнить», — сказала, в свою очередь, первый зампред ЦБ.

Ранее директор департамента национальной платёжной системы Центробанка Алла Бакина в беседе с «Известиями» заявила, что кредитные организации поддерживают инициативу расширить возможности граждан по бесплатным переводам самим себе.

В апреле Сбербанк сообщал, что в I квартале 2023 года получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ.